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«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров

23 октября 2020 14:56
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Новости Беларуси. В Минске задержаны горожане, которые забросали камнями автомобиль сотрудников милиции. Все это сопровождалось оскорблениями правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров-1

Ночью двоих мужчин 42 и 53 лет, которые были «заводилами», задержали милиционеры при поддержке спецподразделения «Алмаз».

«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров-4

Началась такая небольшая заваруха, я собрал камень, грязь с дороги, и все начали в них кидать, я тоже кинул. Раскаиваюсь в содеянном. Значит, сейчас я поменял полностью свою точку зрения: к радикальным мерам вообще нельзя подходить, надо, чтобы протесты были мирными.

«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров-7

Под воздействием, там, алкоголя, я тоже бросил, там, я не знаю, ну один раз, два.

Вы понимаете, что могли причинить телесные повреждения сотрудникам милиции?

На то время не понимал, но, наверное, что-то думал же причинить, наверное, что-то.

А зачем вы это делали?

Все бросали и я бросал. Я раскаиваюсь и хочу призвать людей. Для чего ходить? В жизни же нормально все, все устраивает. Поэтому хочу всех призвать, чтобы не ходили на митинги.

«Все начали в них кидать, я тоже кинул». В Минске задержали двух мужчин, которые бросали камни в милиционеров-10

Следователи дали правовую оценку действиям задержанных. Заведено уголовное дело.

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# Акции протеста # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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