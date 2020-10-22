Мошенники похитили деньги со счетов более 350 белорусов. По какой схеме они работали?

Новости Беларуси. Правоохранители задержали мошенников, которые завладевали данными банковских карт пользователей известной торговой платформы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.