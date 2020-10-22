Мошенники похитили деньги со счетов более 350 белорусов. По какой схеме они работали?

Новости Беларуси. Правоохранители задержали мошенников, которые завладевали данными банковских карт пользователей известной торговой платформы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители задержали мошенников, которые завладевали данными банковских карт пользователей известной торговой платформы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Злоумышленниками оказались двое братьев из Крупского района. Они создали фишинговую копию торговой интернет-площадки и специальную программу для генерирования страниц потенциальных жертв. Братья подыскивали так называемых воркеров, которые изучали объявления торговой платформы, а после связывались с людьми с помощью мессенджера. Далее они обещали перевести аванс за товар и просили жертву перейти на мошеннический сайт. Таким образом братья завладели деньгами более 350 человек на общую сумму около 180 тысяч рублей.
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Владимир Зайцев, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Чтобы не стать жертвой данного вида преступлений, необходимо соблюдать несколько основных правил: никому не передавать реквизиты банковских платежных карт в сети интернет, не переходить по ссылкам, которые приходят от неизвестных источников, и не открывать вложения почтовых сообщений. Также быть внимательными при использовании интернет-площадок по продаже товаров.
Следователи уже дали правовую оценку действиям молодых людей. В отношении них возбуждено уголовное дело.
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