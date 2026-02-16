Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?

Мы продолжаем следить за расследованием обстоятельств вооруженного разбоя в Минской области. Этим утром выстрелы звучали в агрогородке Будагово. Это не далеко от Жодино. Трое вооруженных иностранцев ворвались в частный дом. Злоумышленников задержали, но при этом пришлось использовать автоматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рядом с местом совершения преступления находится Диана Головач.

Диана Головач, корреспондент:

Сейчас мы находимся на месте, где минувшей ночью произошел вооруженный разбой. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа.

Из подробностей произошедшего известно немного. По информации МВД, трое злоумышленников ворвались в частный жилой дом. Сработала тревожная сигнализация, на что отреагировали сотрудники Жодинского отдела Департамента охраны. По прибытии милиционеры блокировали дом, в котором находились трое вооруженных злоумышленников. При задержании они оказали сопротивление, милиционеры использовали автоматическое оружие.

Я ехал с работы утром со смены, уже милиция ехала навстречу. Соседи как соседи, они на той улице живут, а мы на этой. Там машина часто стояла на российских номерах, мы же не знаем, там приехали родственники, друзья мало ли.