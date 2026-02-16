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Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?

16 февраля 2026 10:56
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Мы продолжаем следить за расследованием обстоятельств вооруженного разбоя в Минской области. Этим утром выстрелы звучали в агрогородке Будагово. Это не далеко от Жодино. Трое вооруженных иностранцев ворвались в частный дом. Злоумышленников задержали, но при этом пришлось использовать автоматы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рядом с местом совершения преступления находится Диана Головач. 

Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?-2

Диана Головач, корреспондент:
Сейчас мы находимся на месте, где минувшей ночью произошел вооруженный разбой. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа. 

Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?-4

Из подробностей произошедшего известно немного. По информации МВД, трое злоумышленников ворвались в частный жилой дом. Сработала тревожная сигнализация, на что отреагировали сотрудники Жодинского отдела Департамента охраны. По прибытии милиционеры блокировали дом, в котором находились трое вооруженных злоумышленников. При задержании они оказали сопротивление, милиционеры использовали автоматическое оружие.

Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?-6

Я ехал с работы утром со смены, уже милиция ехала навстречу. Соседи как соседи, они на той улице живут, а мы на этой. Там машина часто стояла на российских номерах, мы же не знаем, там приехали родственники, друзья мало ли.

Стрельба при задержании и работа Интерпола: что известно о разбое в Смолевичском районе?-8

Двоих нападавших задержали сразу, третий с оружием скрылся. В Жодино и Смолевичском районе вводился специальный план по задержанию вооруженных преступников. Третьего после непродолжительных поисков поймали на территории Смолевичского района. Трое пострадавших были доставлены в жодинскую больницу. На данный момент они уже выписаны. С учетом того, что нападение носит заказной характер, к разбирательству подключены сотрудники Национального центрального бюро Интерпола. 

# МВД Беларуси

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