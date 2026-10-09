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Новости по тегу #Криминал

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях
09 октября 2026 11:07

Полиция Польши задерживает подростков из-за опасений возможных нападений в учебных заведениях

Телефонные аферисты запугали пенсионера – минчанин отдал свою квартиру и все накопления
07 октября 2026 14:25

Телефонные аферисты запугали пенсионера – минчанин отдал свою квартиру и все накопления

Британия отпускает преступников из-за переполненности тюрем
01 октября 2026 17:56

Британия отпускает преступников из-за переполненности тюрем

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело
30 сентября 2026 14:55

В Полоцке внук украл у дедушки более 200 тыс. рублей на «красивую жизнь» – возбуждено уголовное дело

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы
29 сентября 2026 14:34

Гродненские таможенники обнаружили 22 свертка с гашишем в грузовике жителя Молдовы

В Кричевском районе задушили пожилую женщину – она попросила прохожего помочь с колкой дров
29 сентября 2026 14:33

В Кричевском районе задушили пожилую женщину – она попросила прохожего помочь с колкой дров

В Европе зафиксирована беспрецедентная серия диверсий
03 сентября 2026 17:42

В Европе зафиксирована беспрецедентная серия диверсий

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»
03 сентября 2026 17:33

Торговля чудом в рассрочку – 6 главных трюков «инфобизнесменов» и «менторов»

Грозит до 15 лет лишения свободы – детали резонансного преступления в ювелирном магазине Минска
24 августа 2026 17:36

Грозит до 15 лет лишения свободы – детали резонансного преступления в ювелирном магазине Минска

Женева теряет репутацию рая для жизни богачей – FT
15 августа 2026 14:41

Женева теряет репутацию рая для жизни богачей – FT

Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы
27 апреля 2026 19:52

Заполняемость французских тюрем достигла рекордных показателей для Европы

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу
16 апреля 2026 16:46

«Серые» зарплаты, обход налогов и миллионный ущерб: ДФР проверил архитектурно-строительную сферу