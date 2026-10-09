Новости по тегу #Криминал

Правоохранители изучают версию о том, что всплеск агрессивного поведения подростков может быть спровоцирован определенным интернет‑челленджем: ведется проверка сведений о возможной связи подобных инцидентов с вирусными трендами в сети.
Дедушка несколько дней ждал возврата своих денег, однако мошенники перестали выходить на связь. По факту случившегося продолжается проверка.
Сотни заключенных досрочно вышли на свободу.
После этого молодой человек переехал в Минск, где жил в разных квартирах, тратил похищенные деньги на себя и делал дорогие подарки своим знакомым.
В ходе дальнейшей проверки правоохранители вышли и на предполагаемого организатора поставки – 54-летнего белоруса. Он заключен под стражу.
О преступлении в милицию сообщил сам 59-летний мужчина.
Паспорта задержанных упорно отказываются совпадать с нарисованным портретом врага, однако Брюссель и Берлин сводят все многообразие фактов к стандартному обвинению в адрес Кремля.
Есть бизнес, где товар нельзя пощупать, вернуть или засудить производителя за брак просто потому, что товара никогда и не было.
Мужчина готовился к преступлению несколько месяцев. Он приходил в торговый объект, изучал расположение камер видеонаблюдения, а также пути отхода.
Все дело в серии вооруженных нападений на дома состоятельных владельцев.
Крупнейший профсоюз тюремных охранников заблокировал около 80 исправительных учреждений.
Совокупный ущерб от установленных схем исчисляется десятками миллионов рублей.
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