В жилом доме в Витебске просела межэтажная плита – эвакуированы 34 человека

В Витебске из жилого дома эвакуировали 34 человека, из них четверо детей. Поводом послужило проседание межэтажной плиты в одной из квартир многоэтажки на проспекте Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Витебске из жилого дома эвакуировали 34 человека, из них четверо детей. Поводом послужило проседание межэтажной плиты в одной из квартир многоэтажки на проспекте Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На место незамедлительно прибыли спасатели. Выяснили, что инцидент случился в квартире на первом этаже 9-этажного дома. Причина устанавливается. На месте работает городская комиссия по ЧС. Принято решение об укреплении телескопическими опорами просевшей аварийной плиты. После проведения работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры.