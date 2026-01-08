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В жилом доме в Витебске просела межэтажная плита – эвакуированы 34 человека

08 января 2026 14:10
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В Витебске из жилого дома эвакуировали 34 человека, из них четверо детей. Поводом послужило проседание межэтажной плиты в одной из квартир многоэтажки на проспекте Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В жилом доме в Витебске просела межэтажная плита – эвакуированы 34 человека-2

На место незамедлительно прибыли спасатели. Выяснили, что инцидент случился в квартире на первом этаже 9-этажного дома. Причина устанавливается. На месте работает городская комиссия по ЧС. Принято решение об укреплении телескопическими опорами просевшей аварийной плиты. После проведения работ жильцы смогут вернуться в свои квартиры. 

# ЧП

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