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По факту ДТП с пассажирским автобусом в Толочинском районе возбуждено уголовное дело

27 декабря 2025 16:51
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Серьезная авария на международном маршруте. По факту ДТП с пассажирским автобусом, который направлялся из Бреста в Москву, возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Толочинском районе возбуждено уголовное дело-2

Минувшей ночью на трассе М1 в Толочинском районе водитель не справился с управлением. Автобус съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Один человек погиб на месте. 13 пострадавших были доставлены в ближайшие больницы.

По факту ДТП с пассажирским автобусом в Толочинском районе возбуждено уголовное дело-4

Любовь Руммо, заместитель главного врача Оршанской городской больницы № 1 имени Н. Семашко:
К нам в Оршанскую городскую больницу № 1 имени Семашко поступило 10 пациентов после ДТП Брест Москва. После проведения всех необходимых диагностических исследований (лабораторно-инструментальных) 5 пациентов были отправлены на амбулаторный этап лечения. Оставшиеся 5 пациентов находятся на госпитализации. И им будет проведено все необходимое лечение. 

Из пятерых пострадавших, находящихся в оршанской больнице, четверо – граждане России. У всех диагностированы травмы различной степени тяжести.

# Авария # ДТП

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