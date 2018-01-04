В Светлогорске три мальчика ушли из детского сада и уехали на поезде в Жлобин

Новости Беларуси. В Светлогорске трое детей ушли из дошкольного учреждения и поехали в Жлобин.

По информации телекомпании «Ранак», происшествие случилось вечером 3 января. Трое мальчиков в возрасте 3-4 лет ушли из детского сада. Об этом стало известно, когда родители пришли забирать своих детей и не обнаружили их на месте.

От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске

Правоохранителей подняли по тревоге, и они оперативно приступили к поискам детей. Мальчики были обнаружены в поезде до Жлобина через 40 минут после сообщения от родителей.

Малыши находились в дизеле без сопровождения взрослых.

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске (подробности).

Сотрудники милиции доехали с детьми до Жлобина, где связались с правоохранителями из Светлогорска, а семьи мальчиков подтвердили, что это их сыновья.

В тот же вечер дети были доставлены домой.

Проводится проверка, которая установит, как дети смогли покинуть детский сад.

Летом 2017-го резонансный случай произошел в одном из детских садов Минска.