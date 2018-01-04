В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:

Можно говорить о том, что благодаря оперативности всех правоохранительных органов нам удалось буквально за полчаса найти детей. Это отрадно, потому что мы не знаем, что с ними могло произойти дальше. На сегодняшний день милицию интересует очень важный вопрос: каким образом это могло случиться, и проследить полностью всю цепочку.