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В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске

04 января 2018 18:12
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Новости Беларуси. Накануне вечером по тревоге были подняты сотрудники светлогорской милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-1

Из детского сада там ушли трое мальчиков 3-4 лет. Детей нашли в дизель-поезде, следующем до Жлобина.

Министр образования Игорь Карпенко назвал этот инцидент «вопиющим» (подробнее).

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-4

Малышей вернули домой в этот же вечер. 

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-6

Виталий Пристромов, официальный представитель УВД Гомельского облисполкома:
Можно говорить о том, что благодаря оперативности всех правоохранительных органов нам удалось буквально за полчаса найти детей. Это отрадно, потому что мы не знаем, что с ними могло произойти дальше. На сегодняшний день милицию интересует очень важный вопрос: каким образом это могло случиться, и проследить полностью всю цепочку.

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-8

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-10

В УВД прокомментировали инцидент с уходом детей из сада в Светлогорске-12

# происшествия # Пропавшие люди # Фотофакт # Виталий Пристромов

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