На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом

Новости Беларуси. Съездил в магазин с двумя с половиной промилле алкоголя в крови. Сегодня вечером на улице Орды недалеко от строительного гипермаркета инспекторы ГАИ остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.