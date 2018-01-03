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На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом

03 января 2018 19:48
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Новости Беларуси. Съездил в магазин с двумя с половиной промилле алкоголя в крови. Сегодня вечером на улице Орды недалеко от строительного гипермаркета инспекторы ГАИ остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом-1

Автолюбитель пояснил, что сел за руль, так как ему срочно нужно было купить унитаз. В итоге, на водителя составлен протокол, а машина помещена на штафстоянку.

На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом-3

Кстати, обратить внимание на состояние автолюбителя экипажу ГАИ, посоветовали неравнодушные граждане. 

# происшествия # Вождение в нетрезвом виде # Фотофакт

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