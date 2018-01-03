На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом
Новости Беларуси. Съездил в магазин с двумя с половиной промилле алкоголя в крови. Сегодня вечером на улице Орды недалеко от строительного гипермаркета инспекторы ГАИ остановили автомобиль, за рулём которого находился нетрезвый водитель, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Автолюбитель пояснил, что сел за руль, так как ему срочно нужно было купить унитаз. В итоге, на водителя составлен протокол, а машина помещена на штафстоянку.
Кстати, обратить внимание на состояние автолюбителя экипажу ГАИ, посоветовали неравнодушные граждане.