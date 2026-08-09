Новости по тегу #Пропавшие люди

Дипломатическая миссия нашей страны в Кыргызстане находится на постоянной связи с местными властями и родственниками пропавших белорусов. Поиски продолжаются.
Известно, что 1 января 58-летнюю белоруску унесло в море во время айс-флоатинга. Инцидент произошел в акватории реки Тулома.
Если вам известна какая-либо информация о пропавшем или вы хотите оказать помощь волонтерам и спасателям, ваш звонок ждут по телефонам, указанным в материале.
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