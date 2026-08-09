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Новости по тегу #Пропавшие люди

В горах Кыргызстана спасатели нашли пустую палатку пропавших альпинистов
09 августа 2026 10:45

В горах Кыргызстана спасатели нашли пустую палатку пропавших альпинистов

В Мурманской области ищут пропавшую туристку из Беларуси
03 января 2026 07:46

В Мурманской области ищут пропавшую туристку из Беларуси

Поиски пропавшего в Березинском районе Максима Зеньковича продолжаются
11 ноября 2025 11:01

Поиски пропавшего в Березинском районе Максима Зеньковича продолжаются

В Горецком районе двое детей не вернулись домой: как их удалось найти и почему они сбежали?
01 апреля 2024 18:21

В Горецком районе двое детей не вернулись домой: как их удалось найти и почему они сбежали?

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома
11 марта 2024 06:44

МВД: потерявшихся в Пуховичском районе детей нашли в лесу в нескольких километрах от дома

«Зачистить квадрат и найти человека». Как готовят собак для поиска пропавших людей?
27 мая 2023 12:22

«Зачистить квадрат и найти человека». Как готовят собак для поиска пропавших людей?

«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?
27 мая 2023 11:44

«Обвинят в похищении». Как не стоит поступать, если нашли потерявшегося ребёнка?

«Для проезда в сложных местах». Какую технику используют в поисково-спасательном отряде «Ангел»?
25 мая 2023 20:12

«Для проезда в сложных местах». Какую технику используют в поисково-спасательном отряде «Ангел»?

«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?
25 мая 2023 20:08

«Не ловит телефон». Что делать, если потерялся в лесу?

В МЧС России рассказали, как спасали группу потерявшихся на Эльбрусе белорусских туристов
25 мая 2023 18:39

В МЧС России рассказали, как спасали группу потерявшихся на Эльбрусе белорусских туристов

Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусов – поиски длились 36 часов
24 мая 2023 17:15

Спасатели нашли пропавших на Эльбрусе белорусов – поиски длились 36 часов

На Эльбрусе продолжают искать пропавших туристов из Беларуси
24 мая 2023 12:28

На Эльбрусе продолжают искать пропавших туристов из Беларуси