В Минске воспитательница детского сада отбирала у детей вещи и сдавала в ломбард

На протяжении одного месяца молодая женщина отнимала во время «тихого часа» у детей ценные вещи и сдавала похищенное в ломбард.

Новости Беларуси. В Минске 21-летняя воспитательница ясельной группы столичного детского сада совершила ряд хищений золотых украшений у своих воспитанников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, несмотря на юный возраст, дети все же смогли объяснить психологу и следователю, кто виновен в содеянном. Как позже пояснили специалисты, дети в силу возраста не способны договориться либо повторить чей-то рассказ об обстоятельствах похищения, что позволило сделать вывод о правдивости их показаний.