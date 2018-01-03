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В Минске кассир банка выдала клиенту по ошибке на 1000 евро больше положенной суммы

03 января 2018 16:11
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Новости Беларуси. В Минске кассир выдала клиенту банка на 1000 евро больше.

По информации ГУВД Мингорисполкома, инцидент произошел вечером 22 ноября в отделении банка на улице Глебки. Неизвестный мужчина передал работнику крупную сумму для конверсии. Обратно клиент получил на 1000 евро больше положенной суммы.

Неизвестный забрал деньги и покинул отделение, сотрудники которого обратились к правоохранителям с просьбой найти мужчину.

На вид мужчине 30-35 лет, его рост составляет около 170-175 сантиметров, среднее телосложение. На нем была надета серая байка с капюшоном, красно-черная жилетка с белым логотипом в верхней левой части и темные джинсы.

Информацию о данном человеке можно сообщить по телефонам 8 (017) 207-67-67 или 102.

Это не первый случай за последнее время. В начале декабря 2017 года в Минске кассир банка ошиблась на крупную сумму.

Она выдала клиентам на 2700 рублей больше – здесь подробнее.  

# происшествия # Деньги

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