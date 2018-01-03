Прямой эфир

Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту

03 января 2018 19:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром на пересечении улиц Плеханова и Народной столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту-1

45-летний водитель двигался со стороны Партизанского проспекта. При повороте на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу встречному транспорту.  В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили незначительные повреждения. 

Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту-3

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом
03 января 2018 19:48

На улице Наполеона Орды задержали нетрезвого водителя, который ехал в строительный магазин за новым унитазом

В Минске кассир банка выдала клиенту по ошибке на 1000 евро больше положенной суммы
03 января 2018 16:11

В Минске кассир банка выдала клиенту по ошибке на 1000 евро больше положенной суммы

На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина
03 января 2018 15:48

На трассе М1 в результате двойного наезда погиб лежавший на дороге мужчина