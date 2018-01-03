Авария на пересечении улиц Плеханова и Народной: водитель в момент поворота на зелёный свет не уступил дорогу встречному транспорту

Новости Беларуси. Утром на пересечении улиц Плеханова и Народной столкнулись два легковых автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

45-летний водитель двигался со стороны Партизанского проспекта. При повороте на зелёный сигнал светофора не уступил дорогу встречному транспорту. В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили незначительные повреждения.