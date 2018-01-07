От садика до станции – около 700 метров. Репортаж СТВ о побеге ребят из детского сада в Светлогорске

Новости Беларуси. На неделе три мальчика сбежали из детского сада в Светлогорске, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Одному четыре года и двум – по три. Маленькие беглецы добрались до вокзала, сели на поезд и уехали. Побег обнаружили родители, когда пришли забирать малышей из детсада. На поиски беглецов по тревоге подняли весь район. Они нашлись в 55 километрах от Светлогорска – в Жлобине. В полном составе Дима, Федор и Антип пришли в группу лишь в пятницу, 5 января. О своем недавнем путешествии ребята уже почти не вспоминают. Родители тем временем все еще отходят от шока. О том, что ее трехлетнего сына в садике нет, мама Федора узнала лишь тогда, когда пришла забирать ребенка.

Татьяна Саранчук, житель Светлогорска:

Вышла воспитатель, сказала... Я даже не помню, что она точно говорила. Когда я услышала слово «Убежали», всю остальную информацию мой мозг уже не стал воспринимать. Я позвонила в милицию. Наверное, первая. Уже очень сильно потемнело, был дождь.

Цепочку событий пришлось восстанавливать буквально по минутам. Территорию садика мальчишки покинули перед вечерней прогулкой. Вышли, как говорят сами, через открытые ворота. Дальше – неосвещенная дорога вдоль девятиэтажек.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

От садика до станции – около 700 метров. Правда, разделяют их не только расстояние, но и железнодорожные пути. Чтобы попасть оттуда сюда – к перрону – нужно перейти через мост. У местных жителей до сих пор не укладывается, как ребята, старшему из которых всего четыре, самостоятельно смогли проделать такой путь. Высота моста – около 12 метров. Это как три, а то и четыре этажа.

Внук Елена Васильевны – ровесник юных путешественников. Мальчики ходят в одну группу.

Елена Мойсейко, житель Светлогорска:

Наш если бы там был, тоже сбежал бы. У них ума нет, фантазия – покататься на поезде. Удивляются, как они залезли в дизель. Там же высокие ступеньки.

История и правда невероятная. Александр работал в тот вечер. Осмотрщик вагонов первым забил тревогу.

Александр Серпиков, осмотрщик-ремонтник вагонов железнодорожной станции «Светлогорск-на-Березине»:

Буквально на этом месте всё происходило. Здесь были двери вагона. Здесь детки карабкались в дизель, помогая друг другу. Я подбежал, но не успел. Двери дизель-поезда закрылись. Я тогда подбежал к кабине машиниста и сообщил помощнику, что дети без сопровождения.

Троих маленьких беглецов нашли в первом вагоне. К тому времени путешественников искала вся область. Детей сопроводили до Жлобина, где передали в руки сотрудников милиции. С момента обнаружения пропажи ребят и до установления их местонахождения прошло около 40 минут.

Евгений Новик, машинист дизель-поезда «Светлогорск-Жлобин»:

Пока ехали до Жлобина, за этими ребятами присматривал весь вагон. И кассиров билетных просили, и пассажиры присматривали. Ребятишки очень шустрые, игрались между собой. Со слов помощника машиниста, один мальчишка по имени Федя на станции «Мормаль» сказал ребятам: «Всё, погнали, приехали». Хотели уже дальше продолжить путешествие. Между тем, психологи не видят в подобной жажде приключений ничего удивительного.

Екатерина Беспанская-Павленко, доцент кафедры общей и клинической психологии факультета социокультурных коммуникаций БГУ:

Причин, по которым дети могли так поступить, очень много. Для них основная деятельность – это игра. Они могли просто решить поиграть в путешественников, могли просто копировать то, что видели в мультфильме. Понятно, что ребенок еще сам не может нести ответственность за свои поступки, поэтому контролировать его поведение должен тот человек, тот взрослый, который находится рядом с ним. Побег из садика, к сожалению, явление не редкое. Буквально осенью 2017 года в Минске искали шестилетнего мальчика, который также самостоятельно решил покинуть дошкольное учреждение. Ребенка, к счастью, обнаружили возле дома.

Сергей Ковган, командир поисково-спасательного отряда «Ангел»:

Видимо, люди, которые работают в этих учреждениях, боясь, возможно ответственности, которая может наступить за то, что ребенок ушел из учреждения, пытаются своими силами искать детей ушедших, затягивая, по сути, время и тем самым осложняя дальнейшие поисковые мероприятия.

Местный житель:

Трое детей ушло. Сколько ж времени прошло? Минимум час, а то и полтора! Дойти до железной дороги. Столько времени детей нету и не броситься искать их.

В день, когда дети сбежали из садика, в группе – по словам родителей – было около шести-семи малышей. Воспитательницу, которая «упустила» подопечных, уволили на следующий день после ЧП. В садике женщина проработала почти 30 лет.

Инна Сугоняко, музыкальный педагог детского сада № 21 Светлогорска:

В недоумении, как такое могло произойти именно у Елены Валерьевны. Очень тяжело для нас. В Министерстве образования инцидент назвали вопиющим. По результатам внутреннего расследования, от занимаемой должности освобождена заведующая детсадом. Детали ЧП изучает прокуратура.

Игорь Карпенко, министр образования Республики Беларусь:

Сегодня в интернете пестрит заявлений: жалко воспитателя, жалко еще кого-то. Это мы говорим сегодня, когда дети не пострадали. А если бы что-то случилось?! Есть функциональные обязанности. Их надо просто выполнять, а там, где люди не понимают – будем поступать жестко. Местные жители уже не удивляются вниманию многочисленных журналистов. История вызвала широкий резонанс, но еще не дала всех ответов. Местные жители:



Здесь дверь закрывается постоянно, сколько моя внучка сюда ходит.

Воспитатели должны смотреть. Но и дети тоже разные бывают.

Конечно, это шок. Безалаберность на работе.

Дети же могли под поезд попасть!