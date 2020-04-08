В Щучинском районе из-за пала травы сгорела целая деревня

Новости Беларуси. Целая деревня сгорела от пала травы. В Щучинском районе огнем уничтожены больше 20 домов. На месте работают сотрудники Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что один из местных жителей сжигал мусор около своего дома. Он уверяет, что дождался, когда огонь затухнет, после чего ушел в дом. Но через время сосед сообщил, что горит двор мужчины. Пожар стал быстро распространятся по округе и перекинулся на строения. К приезду спасателей деревня уже полыхала.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

Пламя тушили несколько часов. В итоге сгорело 22 дома, в основном нежилые. К счастью, люди не пострадали. Но две семьи все же лишись своего крова. Местные жители экстренно собирают помощь погорельцам.