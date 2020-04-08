В Щучинском районе мотоцикл насмерть сбил 14-летнего подростка

Как сообщает МВД Беларуси, в агрогородке Василишки 26-летний мотоциклист за рулём Suzuki двигался по улице Победы. Возле пешеходного перехода перед транспортным средством на дорогу выбежал 14-летний подросток. Избежать наезда не удалось.

Новости Беларуси. 7 апреля около восьми вечера в Щучинском районе мотоцикл наехал на несовершеннолетнего.

Ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы. К месту происшествия выезжала СОГ, выясняются все детали случившегося.

Предварительно, дети шли на спортплощадку играть в футбол. В какой-то момент мяч оказался на дороге, и один из школьников побежал за ним.

Как уточняет Следственный комитет, допрошены свидетели, будут проведены необходимые исследования. В отношении водителя мотоцикла возбуждено уголовное дело, он задержан.