Важно, чтобы помещение было не сухое. Как ухаживать за натуральной елью?

Юрий Царев, СТВ: Выбрать елку, казалось бы, минутное дело, но есть масса нюансов, на которые нужно обратить внимание. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Нам поможет прекрасная Лиза, которая знает в этом толк. Какой ассортимент елок, чем они отличаются? Я вижу, здесь богатый выбор. Как не ошибиться?

Юрий Царев:

Чем отличается пихта от обычной ели?

Елизавета Тарасевич:

Пихта – это совершенно другой вид еловых деревьев. Они стоять будут все одинаково. Зависит все от ухода за елью. Важно, чтобы помещение было не сухое, вдали от приборов, от батареи. Желательно поливать, опрыскивать ель водой, чтобы она простояла дольше, до старого Нового года, например. В ведерке с землей и водой она прослужит гораздо дольше, она не будет так осыпаться, потому что будет питаться. В подставке она прослужит чуть меньше. При правильном уходе, возможно, она приживется у вас на приусадебном участке. При выборе елочки нужно, чтобы она была упругая, чтобы хвоя не осыпалась, была эластичная, чтобы визуально она вам нравилась.

Юрий Царев:

Вы принесли елку домой. Что делать? Как за ней ухаживать? что сделать в первую очередь?