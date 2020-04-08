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В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов

08 апреля 2020 07:46
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Новости Беларуси. Первые ограничения на посещение лесов ввели в Беларуси. Речь идет в первую очередь о пяти районах нашей страны: Столинском, Солигорском, Жлобинском, Мозырском и Брагинском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов-1

Сейчас здесь четвертый класс пожарной опасности. Аномальная зима, человеческий фактор и теплая погода без осадков сыграли свое дело. 7 апреля было 20 возгораний по всей стране. При этом люди рискуют не только имуществом, но и жизнью.

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов-4

Ожидается, что в ближайшее время введут запрет также на посещение лесов в большинстве районов Брестской и Гомельской областей. Именно в этих регионах в сухую и ветреную погоду наиболее сложная ситуация.

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов-7

Анастасия Докучаева, пресс-секретарь Министерства лесного хозяйства Беларуси:
Данная мера направлена прежде всего на обеспечение безопасности самих граждан, сохранности их жизни. Потому что в тяжелых условиях в пожароопасный период, когда человек находится в лесу, он может просто не сориентироваться и самостоятельно не выбраться из горящего леса. Также данные меры позволяют нам предотвращать значительное количество лесных пожаров.

Мера носит временный характер. Как только пожароопасная ситуация в лесном фонде стабилизируется, ограничения будут сняты.

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов-10

Всего с начала 2020 года в Беларуси произошло больше 200 лесных пожаров. Это в четыре раза больше, чем в 2019-м. Лесная охрана перешла на усиленный режим работы. Несоблюдение элементарных правил безопасности грозит штрафом до 700 рублей.

В четыре раза больше пожаров, чем в прошлом году. В Беларуси ограничили посещение лесов-13

# Пожар # происшествия # Фотофакт

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