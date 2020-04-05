Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

Евгений Лобанов, директор Центра экологических решений:

Палы – это, по сути, такой неконтролируемый пожар, который, особенно если есть ветер, может очень быстро распространяться. С одной стороны, будет сгорать трава, подстилка, где могут быть уже гнезда птиц, может быть достаточно большое количество насекомых, многие из которых могут быть полезными насекомыми. Сгорают семена растений. В принципе, для экосистемы это такое достаточно проблемное явление. С другой стороны, опасность еще может быть в том, что очень часто, к сожалению, эти пожары могут перекидываться на другие экосистемы.

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы