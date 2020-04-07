Прямой эфир

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

07 апреля 2020 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тревогу бьют спасатели Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню-1

6 апреля в Слониме пожар вспыхнул в одном из спальных микрорайонов. Усугубил ситуацию сильный ветер. Со стихией боролись не один час.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню-4

А в Ивьевском районе чуть не сгорела целая деревня. Местная жительница сжигала мусор и не заметила, как рядом загорелась трава. Огонь молниеносно охватил два нежилых дома и пять хозпостроек. Работники МЧС не допустили распространения пламени на всю деревню. За нарушение правил пожарной безопасности виновная будет привлечена к ответственности.

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню-7

Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню-9

Читайте также:

Сгорают гнёзда птиц и полезные насекомые. Какой вред природе может нанести сжигание травы на участке

«Здесь как будто прошёл атомный взрыв». Белорус рассказал, как уберёг дом от пожара

«Огонь распространяется со скоростью бегущего человека». К каким последствиям может привести пал травы

# Пожар # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Орше студентка угрожала мужчине распространить интимное видео
07 апреля 2020 10:25

В Орше студентка угрожала мужчине распространить интимное видео

В Минском районе возле путей обнаружен юноша с тяжёлыми травмами
07 апреля 2020 08:27

В Минском районе возле путей обнаружен юноша с тяжёлыми травмами

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус
07 апреля 2020 08:00

В Минске на проспекте Независимости микроавтобус врезался в троллейбус