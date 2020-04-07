Сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню

Новости Беларуси. Тревогу бьют спасатели Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тревогу бьют спасатели Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
6 апреля в Слониме пожар вспыхнул в одном из спальных микрорайонов. Усугубил ситуацию сильный ветер. Со стихией боролись не один час.
А в Ивьевском районе чуть не сгорела целая деревня. Местная жительница сжигала мусор и не заметила, как рядом загорелась трава. Огонь молниеносно охватил два нежилых дома и пять хозпостроек. Работники МЧС не допустили распространения пламени на всю деревню. За нарушение правил пожарной безопасности виновная будет привлечена к ответственности.