В Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом

Горели деревянные окна на высоте 15 метров здания цеха №2. Работники комбината сообщили, что внутри хранился пенопласт.

По информации МЧС, ночью 8 апреля спасатели получили сообщение о загорании бункеров пенополистирола на территории филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод».

Новости Беларуси. В Минске на территории комбината силикатных изделий на улице Минина горел полистирол.

Выяснилось, что на участке дозировки вспененного полистирола случилось возгорание его вспенивающихся гранул в шести бункерах, общая загрузка которых составила 6 тонн, парусины, деревянной отделки и оконных рам на общей площади 200 квадратных метров.

Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.

Огонь повредил 6 кубометров вспенивающегося полистирола в шести бункерах, парусину бункеров, деревянную отделку, оконные рамы. Закопчено здание.