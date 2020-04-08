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В Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом

08 апреля 2020 07:34
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Новости Беларуси. В Минске на территории комбината силикатных изделий на улице Минина горел полистирол. 

По информации МЧС, ночью 8 апреля спасатели получили сообщение о загорании бункеров пенополистирола на территории филиала № 3 «Минский комбинат силикатных изделий» ОАО «Белорусский цементный завод».  

Горели деревянные окна на высоте 15 метров здания цеха №2. Работники комбината сообщили, что внутри хранился пенопласт.  

В Минске на территории комбината силикатных изделий горели шесть бункеров с полистиролом-1

Фото: МЧС

Выяснилось, что на участке дозировки вспененного полистирола случилось возгорание его вспенивающихся гранул в шести бункерах, общая загрузка которых составила 6 тонн, парусины, деревянной отделки и оконных рам на общей площади 200 квадратных метров.  

Пожар был ликвидирован. Никто не пострадал. Эвакуация не потребовалась.  

Огонь повредил 6 кубометров вспенивающегося полистирола в шести бункерах, парусину бункеров, деревянную отделку, оконные рамы. Закопчено здание.  

Женщина сжигала мусор и не заметила, что подожгла траву. В Ивьевском районе тушили деревню (читать далее).  

# Пожар # происшествия

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