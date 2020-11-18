Разместил в соцсети данные о месте жительства начальника Центрального РУВД. Задержан 20-летний минчанин

Новости Беларуси. Свою лепту в «революционную борьбу» решил внести 20-летний минчанин – подписчик одного из деструктивных Telegram-каналов. Молодой человек разместил в социальной сети скриншот карты с обозначением местожительства начальника Центрального РУВД Минска и сопроводил оскорбительным сообщением в адрес милиционера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Я, находясь в интернете, переходил по ссылкам и наткнулся на «блэк-карту». Хотел посмотреть свой район и нашел там начальника Центрального РУВД Шахлая. Сделал скриншот и разместил на своей страничке в Instagram. Спустя пару часов я одумался и решил удалить, но было уже поздно. Сотрудники успели посмотреть данную публикацию. Я свою вину признаю и прошу извинения у начальника Центрального РУВД. Я раскаиваюсь.

Им оказался житель Островецкого района. Установлен мужчина, который призывал к насилию в отношении сотрудников милиции

Действиям минчанина будет дана правовая оценка. Он, к слову, уже привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированном массовом мероприятии.