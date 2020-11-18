Им оказался житель Островецкого района. Установлен мужчина, который призывал к насилию в отношении сотрудников милиции

Новости Беларуси. Начитался деструктивных Telegram-каналов и стал призывать к насилию в отношении сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в августе в одном из пабликов популярной социальной сети пользователь под ником «Сергей Жуковский» заявлял о готовности избивать правоохранителей и «проливать их кровь». Анонимным подстрекателем мужчина оставался недолго.