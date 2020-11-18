Им оказался житель Островецкого района. Установлен мужчина, который призывал к насилию в отношении сотрудников милиции
Новости Беларуси. Начитался деструктивных Telegram-каналов и стал призывать к насилию в отношении сотрудников милиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще в августе в одном из пабликов популярной социальной сети пользователь под ником «Сергей Жуковский» заявлял о готовности избивать правоохранителей и «проливать их кровь». Анонимным подстрекателем мужчина оставался недолго.
Роман Садковский, замначальника отдела управления по Витебской области ГУСБ МВД Беларуси:
Экспертным исследованием текста опубликованного сообщения установлено, что оно содержит публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности. Сотрудниками управления по Витебской области главного управления собственной безопасности МВД Республики Беларусь личность автора сообщения установлена. Им оказался воодушевленный размещаемой в Telegram-каналах протестной информацией 40-летний ранее не судимый житель Островецкого района Гродненской области, который впоследствии признал противоправный характер своего поступка и публично принес свои извинения.
– Да, в содеянном раскаиваюсь.
– Что можете посоветовать молодым людям, которые продолжают такую деятельность
в сети интернет?
– Посмотреть на все с другой стороны, ознакомиться с другой информацией и поменять свое мнение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.