«Хотелось глазами своими это увидеть». Четверо мужчин рассказали, зачем пришли на протесты
Новости Беларуси. Несмотря на призывы к диалогу и возможности цивилизованно выражать свое мнение, все же находятся те, кто идет за этим на улицы. 15 ноября польские Telegram-каналы снова позвали жителей страны на протест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Под серьезную ответственность некоторых участников подобных несанкционированных встреч подвело злоупотребление спиртными напитками. Оттого и намерения их иначе, как странными, не назовешь.
Где были задержаны сегодня?
Возле Романа, где его убили. Я не знаю адрес точный. […] Был выпивший, неправильно к сотрудникам подошел.
В смысле неправильно подошел?
Начал сильно к ним…
Задираться с ними?
Да, задираться.
Данный адрес я посетил с целью любопытства, поскольку за последние три дня достаточно громко прошумела эта история.
Какая история?
История с тем, что кого-то избили и он потом умер.
Была красивая фотография: цветочки, все вот это. Хотелось глазами своими это увидеть.
Там венки были вообще.
Грубо говоря, да. Но и цветы же тоже были.
С какой целью участвовали в несанкционированном массовом мероприятии?
Любопытство.
Ранее участвовали в подобных мероприятиях?
Один раз был.
Правила толпы, или что?
Наверное, так.
Еще будете участвовать?
Нет.
Почему нет?
Потому что чревато последствиями.
Какими?
Вплоть до уголовного дела.