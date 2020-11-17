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Не учёл погодные условия. Такси врезалось в дерево в Минске

17 ноября 2020 15:59
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Новости Беларуси. Водитель такси врезался в дерево на улице Полярной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не учёл погодные условия. Такси врезалось в дерево в Минске-1

Таксист двигался в сторону улицы Подлесной, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.

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Не учёл погодные условия. Такси врезалось в дерево в Минске-4

Еще одна авария помешала трамвайному движению на улице Долгобродской. Там столкнулись два попутных авто, одно из которых отбросило на пути. Здесь никто не пострадал.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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