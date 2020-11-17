Не учёл погодные условия. Такси врезалось в дерево в Минске

Новости Беларуси. Водитель такси врезался в дерево на улице Полярной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Таксист двигался в сторону улицы Подлесной, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка. Окажут экстренную помощь без госпитализации. Какие больницы Минска принимают с гололёдными травмами?