Не учёл погодные условия. Такси врезалось в дерево в Минске

Новости Беларуси. Водитель такси врезался в дерево на улице Полярной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Водитель такси врезался в дерево на улице Полярной, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Таксист двигался в сторону улицы Подлесной, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка.
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Еще одна авария помешала трамвайному движению на улице Долгобродской. Там столкнулись два попутных авто, одно из которых отбросило на пути. Здесь никто не пострадал.