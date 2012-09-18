Утром 18 сентября сотни минчан застряли на станции метро «Октябрьская» из-за неопытности машиниста

Новости Беларуси. 18 сентября около восьми утра в Минске на станции метро «Октябрьская» образовался затор на эскалаторе и самом перроне. В результате инцидента никто не пострадал.

Затор в метро вызвал панику. Эскалатор был остановлен. В администрации метрополитена пояснили, что эскалатор остановили после падения 26-летней девушки.

Ростислав Юреня, начальник Минского метрополитена (в интервью tut.by):

Естественно, при такой ситуации эскалатор мы обязаны остановить. Претензий к метрополитену женщина не имеет, из травм у нее – только царапина на пальце одной руки. А вот давки никакой не было.

По словам начальника службы движения Минского метрополитена, давки в метро – ни на перроне, ни на эскалаторе – не было. Большее, чем обычно количество людей на станции «Октябрьской» было связано с технической неисправностью одного из поездов.

Георгий Якимков, начальник службы движения Минского метрополитена (в интервью Naviny.by):

В результате незначительного отклонения от графика поездов произошла задержка движения примерно на пять минут при интервале движения поездов в метро в час пик две минуты. На эскалаторе не было больше людей, чем может там поместиться. В вагонах стояли плотно, но давкой это назвать нельзя. Другое дело, что внизу эскалатора на станции «Октябрьская» собралось больше людей, чем обычно. Для того чтобы смягчить ситуацию, на некоторых станциях был ограничен доступ на станции метрополитена. Работники метро следили за происходящим на станциях с особой внимательностью, в частности за тем, чтобы пассажиры не заходили за ограничительные линии. Подчеркну, что никто на путь не упал.

Как сообщили в ГУВД Мингорисполкома, пробка возникла из-за неопытности молодого машиниста. Поезд, которым он управлял, заглох и простоял от 5 до 10 минут. В итоге на станции скопилось большое количество людей.



Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники милиции вынуждены были перекрывать входы на станции метро «Октябрьская» и в Уручье. На станции набралось очень большое количество пассажиров. Одна из пассажирок по неосторожности упала на эскалаторе, в связи с чем был вызван определенный затор. К счастью, обошлось без серьезных повреждений. Девушка даже не обращалась за медицинской помощью.

Сейчас ситуация нормализовалась. Движение полностью восстановлено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минское метро ежедневно перевозит около 850 тысяч пассажиров.