Новости по тегу #ГУВД Мингорисполкома

Уголовным розыском столицы установлена личность 55-летней жительницы Минска, которая по указанию мошенников выводила за рубеж денежные средства, похищенные у граждан Беларуси. Подозреваемая стала жертвой обмана: она была убеждена, что сотрудничает с КГБ.
Сотрудниками наркоконтроля Советского РУВД совместно с кинологами ГУВД задержан 34-летний житель Минской области, организовавший в частном жилом доме специализированное помещение для незаконного выращивания растений, содержащих наркотические вещества.
В этом году соревнования приурочены к знаковой дате – 110-летию белорусской милиции.
«Иногда это молодые люди, молодая женщина, иногда женщины, люди совсем взрослого, пожилого возраста. Иногда это мужчины».
В Госавтоинспекции напоминают: водители велосипедов и средств персональной мобильности, таких как электросамокаты, обязаны спешиваться при пересечении проезжей части.
В милиции напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена уголовная ответственность.
В ГУВД подчеркнули, что криминогенная обстановка в Минске остается спокойной и контролируемой, серийных убийств в столице совершено не было.
Выставка автомобилей, спецтехники и вооружения, а еще показательные выступления бойцов ОМОН и кинологов.
Все связано с интернет-пространством, поэтому и наша задача – максимально активнее внедряться.
Ребятам рассказали о порядке поступления в Академию МВД и особенностях службы правоохранителей. А также продемонстрировали выставку техники и вооружения. Особые впечатления молодые люди получили от выступления кинологов со служебными собаками.
Служба в органах внутренних дел на сегодня – это очень достойно, круто. Чувствую, что мы нужны, мы делаем нужную работу.
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