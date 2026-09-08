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Новости по тегу #ГУВД Мингорисполкома

Минчанка помогла мошенникам вывезти за границу 60 тысяч долларов
08 сентября 2026 08:16

Минчанка помогла мошенникам вывезти за границу 60 тысяч долларов

Наркоконтролем задержан житель Минской области, который выращивал марихуану – возбуждено уголовное дело
03 сентября 2026 09:48

Наркоконтролем задержан житель Минской области, который выращивал марихуану – возбуждено уголовное дело

В Минске прошел мультиспортивный турнир среди военно-патриотических клубов ГУВД
29 мая 2026 17:51

В Минске прошел мультиспортивный турнир среди военно-патриотических клубов ГУВД

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?
07 ноября 2025 16:07

В день поступает от 15 до 30 сообщений об абьюзе – как милиция защищает жертв домашнего насилия?

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД
03 сентября 2025 07:19

Сотрудники милиции усилили контроль выполнения ПДД

Криминогенная обстановка в Минске остаётся спокойной и контролируемой – ГУВД Мингорисполкома
20 июня 2025 10:43

Криминогенная обстановка в Минске остаётся спокойной и контролируемой – ГУВД Мингорисполкома

Фейк! Милиция опровергла информацию о серийном маньяке в Минске
20 июня 2025 07:57

Фейк! Милиция опровергла информацию о серийном маньяке в Минске

Более тысячи участников собрал День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома
06 июня 2025 08:46

Более тысячи участников собрал День открытых дверей ГУВД Мингорисполкома

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества
03 марта 2025 15:13

Сваттинг, подставные объявления, торговля реквизитами карт – правоохранитель о современных видах мошенничества

В ГУВД Мингорисполкома прошёл день открытых дверей
10 декабря 2024 18:57

В ГУВД Мингорисполкома прошёл день открытых дверей

«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел
07 ноября 2024 17:21

«Это очень достойно и круто» – белоруска о работе в органах внутренних дел

На станции метро «Немига» под поезд прыгнул 58-летний минчанин. Мужчина погиб
15 октября 2013 15:22

На станции метро «Немига» под поезд прыгнул 58-летний минчанин. Мужчина погиб