Средняя зарплата по Минской области за апрель – 922 рубля. Какие сферы самые высокооплачиваемые?

Новости Беларуси. На Минщине закрепляются положительные тенденции в социально-экономическом развитии, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В частности увеличиваются доходы населения. Так, за апрель средняя зарплата по области составила 922 рубля, этот показатель на 17% больше, чем в 2017. И хотя к прогнозу немного не дотягиваем, есть уверенность, что ситуация исправится.

Причем растет не только номинальная, но и реальная зарплата. Наиболее высокооплачиваемая сфера – промышленность, набирают темпы строительная отрасль, транспорт и сельское хозяйство.

Олег Семенчук, председатель комитета по работе, занятости и социальной защите Миноблисполкома:

Мы имеем за истекший период рост регионального валового продукта на 5,3%. Темпы рост производства промышленной продукции – 109%, продукции сельского хозяйства – 105%. За первый квартал 2018 года выручка от реализации услуг, товаров, продукции составила 120% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. Эти все экономические результаты дают возможность роста заработной платы.