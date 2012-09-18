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В Словакии 8 человек отравились чешским алкоголем во время семейного торжества

18 сентября 2012 09:56
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Новости Словакии. «Эпидемия» отравлений поддельным чешским алкоголем докатилась до Словакии. В городе Прешове госпитализированы 8 человек. Люди отравились паленым спиртным во время семейного торжества. Экспертиза подтвердила, что ядовитый алкоголь изготовлен в соседней Чехии.

Накануне от этого же поддельного спиртного четыре человека скончались в Польше. В самой же Чехии умерли уже 20 граждан, около 40 пациентов – в больницах. В республике введен полный запрет на оборот алкоголя крепостью свыше 20 градусов.

Нынешний случай отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в стране за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Массовое отравление

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