В Словакии 8 человек отравились чешским алкоголем во время семейного торжества

Новости Словакии. «Эпидемия» отравлений поддельным чешским алкоголем докатилась до Словакии. В городе Прешове госпитализированы 8 человек. Люди отравились паленым спиртным во время семейного торжества. Экспертиза подтвердила, что ядовитый алкоголь изготовлен в соседней Чехии.

Накануне от этого же поддельного спиртного четыре человека скончались в Польше. В самой же Чехии умерли уже 20 граждан, около 40 пациентов – в больницах. В республике введен полный запрет на оборот алкоголя крепостью свыше 20 градусов.

Нынешний случай отравления алкогольной продукцией стал самым крупным в стране за последние 30 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.