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В Германии при утилизации авиабомбы времен Второй мировой войны частично обрушились жилые дома

18 сентября 2012 12:58
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Новости Германии. В Германии при утилизации авиабомбы времен Второй мировой частично обрушились жилые дома. Инцидент произошел в городе Фирзен недалеко от Дюссельдорфа.

Бомбу весом в 250 кг обнаружили во время строительных работ возле городской филармонии. Рабочие сильно повредили снаряд, потому его решили взрывать на месте. Над обезвреживанием работали 900 специалистов. Обошлось без пострадавших. До операции по разминированию были эвакуированы все жители окрестных кварталов (8 тысяч человек), сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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