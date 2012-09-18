По факту убийства 20-летнего сотрудника МЧС в Витебске задержан возможный убийца

Новости Беларуси. Подозреваемый в убийстве молодого таксиста в Витебске задержан. Об этом сообщили в Следственном комитете. Им оказался 40-летний безработный житель Витебска, ранее судимый за угон автомобиля. В свое время он работал в службе такси.

Тело убитого водителя такси с огнестрельным ранением шеи и колото-резаными ранами в машине нашел его коллега 13 сентября на следующий день после преступления.

Убитый 20-летний Алексей Краско служил в МЧС, в свободное время подрабатывал водителем. У него были украдены около 600 тысяч рублей, GPS-навигатор и мобильный телефон. Преступник, скорее всего, действовал в корыстных целях.

Случившееся вызвало большой общественный резонанс в городе. Обвинение задержанному предъявят в ближайшие дни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шалухин, начальник управления Следственного комитета Республики Беларусь по Витебской области:

При расследовании уголовного дела были обнаружены прямые доказательства виновности и причастности подозреваемого к совершению данного преступления. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении ему обвинения по ст. 139 ч. 2 «Умышленно убийство, сопряженное с разбойным нападением».