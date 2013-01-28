Убийство 2-летнего ребенка в Жодино: соседи по лестничной площадке криков не слышали, узнали постфактум

Новости Беларуси. Шокирующее преступление в Жодино. Зверски убит двухлетний ребенок. Малышу перерезали горло. Трагедия произошла в доме у бабушки. Сейчас задержаны она и ее сожитель, который предположительно и убил мальчика. Что привело к трагедии предстоит разобраться следствию. Известно лишь, что оба взрослых были пьяны.

Почти 30 лет в скорой. За это время Александр Васильевич повидал немало, но картина, свидетелем которой стал опытный фельдшер, еще долго будет стоять перед глазами. Все, как по сценарию фильма ужасов: дверь открывает мужчина. Он в крови. На полу лежит женщина. Без сознания. А рядом ребенок. С перерезанной шеей.

Александр Волчанин, фельдшер жодинской скорой помощи:

Этот зверь, я больше его не могу никак назвать, взял топорик для рубки мяса и рубил шею, позвоночник.

Рубленая большая рана. Рана, несовместимая с жизнью.

От дальнейшего развития событий волосы просто встают дыбом: мужчина хватает мертвого ребенка за ножку и начинает молотить его об пол.

Медикам удалось скрутить обезумевшего хозяина квартиры. К тому времени очнулась женщина – бабушка убитого мальчика. Не выходя из шока, она призналась, что видела все. Пыталась остановить сожителя и даже ранила его.

Александр Волчанин, фельдшер жодинской скорой помощи:

Дети принесли к бабушке этого внучка, она еще его положила спать. Ребенок не спал, стал плакать, звать маму. И, наверное, этого зверя побудило что-то совершить такой поступок.

Соседи по лестничной площадке в недоумении: криков не слышали, узнали постфактум.

Сосед:

Я так и понял, что что-то случилось в 19 квартире. Может, побились с кем. А потом, утром, узнал, что оказывается убили ребенка.

В этот дом мужчина и его гражданская жена заехали полгода назад. Дочь женщины часто оставляла внука у бабушки. Это при том, что постоянным гостем в квартире был и алкоголь. В ту ночь взрослые снова были пьяны.

Соседка:

Если человек пьяный, он не может себя держать в руках.

Умышленное убийство малолетнего. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело.

Михаил Кузнецов, начальник Жодинского городского отдела Следственного комитета Республики Беларусь:

По имеющимся у следствия данным, именно данный объект является предполагаемым орудием убийства. Более точное заключение по поводу того, им либо не им была причинена смерть, будет известно по результатам проведенных экспертных исследований.

В квартире были два человека, и пока нет объективной картины преступления, они оба подозреваемые. Но уже сегодня следователи называют явного виновника трагедии. И это алкоголь.