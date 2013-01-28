Сотрудники фитосанитарной инспекции на погранпереходе «Каменный Лог» незаконно присвоили себе более 1 млрд рублей

Новости Беларуси. Пункт пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе оказался в центре громкого коррупционного скандала. Сотрудники фитосанитарной инспекции присвоили более миллиарда рублей. И это только за три месяца работы.

Преступная схема была довольно проста: за прохождение фитосанитарного контроля на границе грузоперевозчики обязаны были оплатить в банке госпошлину, после чего в декларацию ставился специальный разрешительный штамп. Инспекторы же такой штамп ставили, но только после уплаты наличными. И эти деньги не проходили ни по каким документам, а оседали в карманах у подозреваемых.

В обязанности инспекторов фитосанитарного контроля входила проверка грузов, в основном пищевых продуктов, следующих транзитом через Республику Беларусь. Свою работу подозреваемые выполняли исправно, а вот плату за оказываемые услуги оставляли себе.

Финансовые нарушения выявились после масштабной проверки погранперехода. По документам, предоставленным сотрудниками таможни, за ноябрь и декабрь 2011, а также за январь 2012 годов через пункт пропуска проследовало около четырех тысяч автомобилей, подлежащих проверке. А в отчетных документах инспекции значилось в два раза меньше.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Гродненской области:

Только по трем месяцам сумма недоплат в бюджет составила по переходу «Каменный Лог» 1,3 миллиарда. Чтобы было понятно, это те суммы, которые исправно платились грузоперевозчиками, но в дальнейшем не вносились на счета инспекции. Сейчас правоохранительным органам предстоит узнать у кого эти деньги остались.

Из восьми сотрудников санитарной инспекции погранперехода «Каменный Лог» под подозрение попали сразу шестеро. Сейчас выясняется сколько времени они зарабатывали таким преступным образом. И не исключено, что сумма ущерба возрастет в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Вишеньков, начальник управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области:

Возбуждено шесть уголовных дел по ст. 424 ч. 3, то есть «Злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия». Наказание за данное преступление – от трех до 10 лет лишения свободы.

За один месяц 2011 года было таким образом пропущено более тысячи грузовых автомобилей.

Расследование, уверяют правоохранители, никак не отразится на работе пункта пропуска. Всех подозреваемых заменили другими сотрудниками. Но инспекция фитосанитарного контроля, видимо, еще долго будет в поле зрения следователей. Планируется также проверить работу подобных служб на других погранпереходах по всей республике.