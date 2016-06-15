Прямой эфир

Во Флориде аллигатор утащил двухлетнего ребенка в озеро

15 июня 2016 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Аллигатор утащил двухлетнего ребенка в озеро. Произошла эта трагедия в парке развлечений в американском штате Флорида.

Поиски малыша продолжаются до сих пор, для этого задействованы водолазы. Известно, что мальчика пытался спасти отец, но аллигатор ранил его и резко схватил ребенка.

Пострадавшей семье сейчас оказывается помощь. Правда, прогнозы специалистов неутешительны: вероятность, что малыш еще жив, равна нулю.

До конца непонятно, как такое могло произойти – в парке установлена система наблюдения за аллигаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

# Крокодил

Другие новости рубрики

Все новости
Теракты возможны в странах Западной Европы: под видом беженцев туда направляются боевики ИГ
15 июня 2016 11:06

Теракты возможны в странах Западной Европы: под видом беженцев туда направляются боевики ИГ

Новые подробности теракта в Орландо: у преступника были политические мотивы
15 июня 2016 10:10

Новые подробности теракта в Орландо: у преступника были политические мотивы

Аргентинский чиновник пытался закопать почти $8,5 млн на территории монастыря
15 июня 2016 07:45

Аргентинский чиновник пытался закопать почти $8,5 млн на территории монастыря