Во Флориде аллигатор утащил двухлетнего ребенка в озеро

Новости США. Аллигатор утащил двухлетнего ребенка в озеро. Произошла эта трагедия в парке развлечений в американском штате Флорида.

Поиски малыша продолжаются до сих пор, для этого задействованы водолазы. Известно, что мальчика пытался спасти отец, но аллигатор ранил его и резко схватил ребенка.

Пострадавшей семье сейчас оказывается помощь. Правда, прогнозы специалистов неутешительны: вероятность, что малыш еще жив, равна нулю.

До конца непонятно, как такое могло произойти – в парке установлена система наблюдения за аллигаторами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ