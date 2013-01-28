В Гомельской области пенсионер из ревности посадил сожительницу на цепь

Новости Беларуси. 65-летний пенсионер из деревни в Наровлянском районе из ревности пристегнул на сожительницу цепь. Пенсионер и его сожительница, со слов соседей, часто ссорились. Женщина уходила время от времени ночевать к дочке, живущей неподалёку.

Очередная ссора подвигла нетрезвого пенсионера на страшный поступок: он намотал на шею 55-летней женщины цепь, на которую обычно сажают собак, и пристегнул навесным замком.

Мария Кривоногова, официальный представитель Следственного комитета по Гомельской области (в интервью «Комсомольской правде»):

В тот вечер пенсионер вернулся домой пьяным и стал высказывать упреки на почве ревности. По его словам, он решил проучить сожительницу: обмотал вокруг шеи цепь, на которую обычно садят собак, и пристегнул звенья навесным замком, чтобы женщина сама не могла снять цепь. В таком виде пенсионерка пошла к дочери, которая и вызвала милицию.

Теперь мужчине грозит арест, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.