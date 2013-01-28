В Китае посетитель зоопарка насмерть загрыз страуса

Новости Китая. Агрессивный посетитель напал на страуса и искусал его до смерти, после чего предпринял попытку самоубийства. Это произошло в зоосаде в городе Шаогуане (провинция Гуандун).

По словам очевидцев, они видели, как 27-летний мужчина перелез через ограждение и впился зубами в птицу, но сделать ничего не могли. Когда свидетели происшествия вызвали полицию, Ли – так зовут злоумышленника – вскрыл себе вены.

Ли немедленно был доставлен в ближайшую больницу, где ему остановили кровотечение. В кармане его куртки нашли записку, в которой он просил своих родителей больше о нем не беспокоиться. Как выяснилось, Ли работал охранником и прослыл человеком замкнутым и нелюдимым.

Мотивы его нападения на животное в зоопарке пока не установлены.