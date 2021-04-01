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Забирали машину на штрафстоянку. В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ и ударил его в лицо

01 апреля 2021 16:32
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Новости Беларуси. Водитель набросился на инспектора: возбуждено уголовное дело за насилие над правоохранителем, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минскую милицию сообщили о Renault, оставленном на тротуаре на улице Неманской. ГАИ выехала на место – было решено доставить машину на штрафстоянку.

Забирали машину на штрафстоянку. В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ и ударил его в лицо-1

Это не понравилось 45-летнему владельцу авто: во время погрузки на эвакуатор он подошел к инспектору, порвал заполненные документы, форму сотрудника и ударил его кулаком в лицо. Водитель неоднократно привлекался к административной ответственность по линии ГАИ.

Забирали машину на штрафстоянку. В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ и ударил его в лицо-4

Виталий Белковский, заместитель начальника управления Следственного комитета по Минску:
В настоящее время с участием подозреваемого проводятся необходимые следственные действия. По их результатам будет решен вопрос о применении к нему меры пресечения. Максимальные санкции за совершение такого преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Забирали машину на штрафстоянку. В Минске водитель набросился на инспектора ГАИ и ударил его в лицо-7

Еще одно задержание ночью 31 марта. Внимание автоинспекторов привлек мотоциклист. Он двигался по проспекту Независимости на заднем колесе. В отношении водителя составили административный протокол.

# Нападение # происшествия # Виталий Белковский # Фотофакт

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