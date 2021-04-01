На Партизанском проспекте горел Peugeot. Водителю пришлось вызвать МЧС

Новости Беларуси. Утром 1 апреля на Партизанском проспекте горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель Peugeot, двигаясь со стороны Кошевого в направлении Рабочего переулка, почувствовал запах гари в салоне. Остановившись, мужчина обнаружил тлеющий задний фонарь. Потушить пожар самостоятельно не удалось, водитель вызвал спасателей. Прибывшие на место работники МЧС ликвидировали возгорание.