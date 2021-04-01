Прямой эфир

На Партизанском проспекте горел Peugeot. Водителю пришлось вызвать МЧС

01 апреля 2021 16:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Утром 1 апреля на Партизанском проспекте горел автомобиль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Партизанском проспекте горел Peugeot. Водителю пришлось вызвать МЧС-1

Водитель Peugeot, двигаясь со стороны Кошевого в направлении Рабочего переулка, почувствовал запах гари в салоне. Остановившись, мужчина обнаружил тлеющий задний фонарь. Потушить пожар самостоятельно не удалось, водитель вызвал спасателей. Прибывшие на место работники МЧС ликвидировали возгорание.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На Немиге столкнулись троллейбус и два авто. Водитель общественного транспорта нарушил дистанцию
31 марта 2021 20:11

На Немиге столкнулись троллейбус и два авто. Водитель общественного транспорта нарушил дистанцию

В Воложинском районе бесправник не справился с управлением. Пострадала 14-летняя пассажирка
31 марта 2021 13:42

В Воложинском районе бесправник не справился с управлением. Пострадала 14-летняя пассажирка

Жителя Подмосковья заподозрили в незаконном обороте оружия. Он несколько часов отстреливался от спецзана и бросал гранаты
30 марта 2021 20:56

Жителя Подмосковья заподозрили в незаконном обороте оружия. Он несколько часов отстреливался от спецзана и бросал гранаты