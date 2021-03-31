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На Немиге столкнулись троллейбус и два авто. Водитель общественного транспорта нарушил дистанцию

31 марта 2021 20:11
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Новости Беларуси. Крупная авария в центре Минска. Столкнулись троллейбус и два автомобиля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На Немиге столкнулись троллейбус и два авто. Водитель общественного транспорта нарушил дистанцию-1

Двигаясь по Немиге, водитель общественного транспорта из-за несоблюдения дистанции столкнулся с автомобилем Kia, который ехал впереди. От удара авто отбросило на Mercedes.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения. Проводится проверка.

На Немиге столкнулись троллейбус и два авто. Водитель общественного транспорта нарушил дистанцию-4

А на улице Кижеватова ночью сотрудники ГАИ задержали нетрезвого бесправника. Им оказался водитель BMW, состояние которого вызвало подозрение у правоохранителей. В крови обнаружили почти два промилле алкоголя. В отношении мужчины составлены административные протоколы.

# Авария в Минске # происшествия # Фотофакт

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