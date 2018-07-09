Сын позвонил и сказал: «Мама, я жив». ДТП с белорусским автобусом в Румынии – что произошло

Новости Беларуси. Минувшая ночь выдалась бессонной для десятков белорусских семей. Вечером 8 июля в Румынии опрокинулся автобус с белорусскими детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мама одного из пострадавших в ДТП в Румынии рассказала о состоянии детей

В салоне находились 50 человек, 43 из них – школьники. Большая часть туристической группы – жители Жлобина. Они ехали на отдых в Болгарию. К счастью, серьезно никто не пострадал. Дети были доставлены в ближайшую больницу, где были обследованы и получили всю необходимую медицинскую помощь. Продолжит тему корреспондент Александр Добриян.

Александр Добриян, СТВ:

Из Жлобина автобус с детьми отправился в субботу вечером. Первые сутки все шло по плану. Правда, не было обещанного беспроводного интернета, но сопровождающие исправно сообщали родителям, где они находятся, по своим телефонам. И все же тревожное сообщение пришло от детей: по телефону случайного очевидца аварии ребенок дозвонился домой.

Екатерина Сидоренко, мать пострадавшего:

Мы звонили на телефон, в Viber. Дети не отвечали, потому что связи не было. Примерно через полчаса мой ребенок мне позвонил и сказал: “Мама, я жив”. Сын писал, но я не верила, что пишет сын, пока не услышала”мама, я жив”. Потом я посмотрела – это было всего 23 минуты. За 23 минуты я вспомнила даже как я его рожала.

Около 21:00 неподалеку от румынского города Сучава автобус, перевозивший группу белорусских детей, опрокинулся на бок. МИД Беларуси о состоянии детей, которые попали в аварию в Румынии

Одной из наиболее вероятных причин происшествия называют ливень. В какой-то момент водитель заметил расколовшийся асфальт, почувствовал, что автобус заносит, и мягко положил его на обочину. Дети утверждают, что какого-то резкого удара не почувствовали. В пользу этой версии говорит и легкий характер травм. Представители столичной турфирмы от официальных комментариев отказались. Пока известно, что еще ночью к месту аварии из Гомеля выехал другой автобус, который и доставит детей к месту отдыха. Пожеланий вернуть детей в Беларусь немедленно родители не высказали, не хотят возвращаться домой и сами дети.

Екатерина Сидоренко:

Мы просим, чтобы нам помогли вернуть детей поездом, потому что многие дети боятся садиться в автобус. Как только будут доставлены дети в Болгарию, мне пообещали, что сразу будет решаться вопрос самой безопасной доставке детей обратно. Сейчас нам важно, чтобы наши дети не переживали, не волновались и не паниковали. Потому что они не должны чувствовать то, что сейчас чувствуем мы.