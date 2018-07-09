МИД Беларуси о состоянии детей, которые попали в аварию в Румынии

Новости Беларуси. Автобус, в котором находились белорусские школьники попал в аварию в Румынии. Как рассказал пресс-секретарь МИД Беларуси, к счастью, здоровью детей ничто не угрожает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Глаз, пресс-секретарь МИД Беларуси:

19 человек, из которых 17 детей были доставлены в больницу для осмотра. По итогам осмотра серьезных травм не выявлено, все были выписаны из больницы и присоединились к оставшимся членам группы, которую румынская сторона разместила в одной из гостиниц. Наше посольство в Румынии продолжает отслеживать ситуацию, работает в плотном контакте с румынскими местными властями, находятся на постоянной связи с родителями детей и сопровождающими лицами.

О причинах аварии не сообщается. Однако существует несколько версий (здесь подробнее).

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