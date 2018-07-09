В центре Минска горел трамвай. Никто не пострадал

Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске в районе площади Победы загорелся трамвай. Возгорание ликвидировано.
Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске в районе площади Победы загорелся трамвай. Возгорание ликвидировано.
Фото: vk.com/belaruschp
Как сообщает МЧС Минска, огонь был оперативно потушен спасателями. В инциденте никто не пострадал.
Фото: vk.com/belaruschp
По словам одного из очевидцев, открытым пламенем горела верхняя часть трамвая возле токоприёмника.
Фото: vk.com/belaruschp
Летом 2018 года в Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе.
Транспортное средство было полностью уничтожено огнём – подробнее здесь.