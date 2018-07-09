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В центре Минска горел трамвай. Никто не пострадал

09 июля 2018 14:32
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Новости Беларуси. Днём 9 июня в Минске в районе площади Победы загорелся трамвай. Возгорание ликвидировано.  

В центре Минска горел трамвай. Никто не пострадал-1

Фото: vk.com/belaruschp  

Как сообщает МЧС Минска, огонь был оперативно потушен спасателями. В инциденте никто не пострадал.  

В центре Минска горел трамвай. Никто не пострадал-4

Фото: vk.com/belaruschp  

По словам одного из очевидцев, открытым пламенем горела верхняя часть трамвая возле токоприёмника.  

В центре Минска горел трамвай. Никто не пострадал-7

Фото: vk.com/belaruschp  

Летом 2018 года в Россонском районе нетрезвый водитель ехал на горящем тракторе. 

Транспортное средство было полностью уничтожено огнём – подробнее здесь.  

# Пожар # происшествия # Пожар

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