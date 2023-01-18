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В Британии перевернулся двухэтажный автобус

18 января 2023 08:12
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Новости Великобритании. В Британии перевернулся двухэтажный автобус. В салоне находились 70 пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии перевернулся двухэтажный автобус-1

Авария произошла на юго-западе Англии. Причиной происшествия стала гололедица на дороге. Большинство людей получили различные травмы. В результате некоторым медицинскую помощь оказали на месте, 26 человек доставлены в больницу для дальнейшего обследования. Сообщается, что все пассажиры – сотрудники одной из старейших атомных электростанций Британии, которые ехали на работу.

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# Авария # Новости Великобритании # Фотофакт

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