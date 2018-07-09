В Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка врезалась в колесо МАЗа. Девочка в реанимации

Новости Беларуси. Утром 8 июля в Жабинковском районе маленькая девочка на велосипеде врезалась в колесо МАЗа.

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла с грузовиком МАЗ 551605225 с прицепом-самосвалом МАЗ 856100-024 в агрогородке Матеевичи. В определённый момент автомобиль проезжал мимо шестилетней велосипедистки. Девочка отвлеклась, вывернула руль в сторону машины и врезалась в колесо прицепа.