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В Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка врезалась в колесо МАЗа. Девочка в реанимации

09 июля 2018 12:16
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Новости Беларуси. Утром 8 июля в Жабинковском районе маленькая девочка на велосипеде врезалась в колесо МАЗа.  

В Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка врезалась в колесо МАЗа. Девочка в реанимации-1

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

По сведениям ГАИ УВД Брестского облисполкома, авария произошла с грузовиком МАЗ 551605225 с прицепом-самосвалом МАЗ 856100-024 в агрогородке Матеевичи. В определённый момент автомобиль проезжал мимо шестилетней велосипедистки. Девочка отвлеклась, вывернула руль в сторону машины и врезалась в колесо прицепа.  

В Жабинковском районе 6-летняя велосипедистка врезалась в колесо МАЗа. Девочка в реанимации-4

Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома  

С тяжёлыми травмами пострадавшую доставили в реанимацию. Проводится проверка.  

Летом 2018 года в Ивановском районе Renault сбил 9-летнего велосипедиста.  

Мальчика госпитализировали – подробнее здесь.  

# Авария в Брестской области # происшествия

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