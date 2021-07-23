Свою работу делали, как и прежде, получали зарплату «в конвертах». В Минске разоблачили «серую» деятельность полиграфкомпании

Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста и одна полиграфическая компания Минска. Руководитель последней структуры склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. Пользуясь хитрой схемой, мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. В итоге государство недосчиталось 2,5 миллиона рублей. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Люди собирались просто уходить, а без них у нас не было бы заказа. Они стали индивидуальными предпринимателями. Можно стоп сделать? Виктория Ходосок, политический обозреватель:

То, что неприятности с Комитетом госконтроля из-за денежных махинаций себе дороже, до руководителя одной из полиграфических организаций дошло только сейчас. Хотя, наверное, это странно – у человека экономическое образование.

В поле зрения финансовой милиции эта компания попала из-за того, что ее руководитель склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП. Свою работу они выполняли, как и прежде, в офисе компании. Только получать за нее через бухгалтерию стали минимальную зарплату, остальное руководитель выплачивал «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. «Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Виктория Ходосок:

Для некоторых менеджеров «серый» доход превышал официальную зарплату в 10 раз. Таким образом, сами понимаете, об обязательных выплатах страхового взноса и подоходного налога в бюджет страны речь не идет. Вот так и получается, что государству по закону не платили, а тем временем некоторые работники этой фирмы усердно «топили» за перемены.

Экономист по финансовой работе полиграфической компании:

Около 20 человек – сотрудников отдела маркетинга – зарегистрировались как индивидуальные предприниматели, заключили договора поручений с компанией. А фактически остались в штате компании на своих рабочих местах и выполняли свои же обязанности. По поручению руководства и от имени индивидуальных предпринимателей я осуществлял подготовку актов выполненных работ и отчетов о проделанной работе этими самими предпринимателями. Виктория Ходосок:

На цвет зарплаты, а он серый, руководитель якобы решился из-за страха потерять коллектив. Мол, тот просил больше денег, а их вроде как нет. Но, наверное, не стоит лукавить, что на незаконной схеме мужчина и сам хорошенько заработал.

Имущество подозреваемого по уголовному делу арестовано.

Красивая жизнь дорогого стоит.

Дмитрий Дягилев, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси:

По данной схеме в обществе было выплачено 9,9 миллиона белорусских рублей в качестве заработной платы данным работникам. С данных выплат не исчислялись и не выплачивались обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения и подоходный налог. Причинен ущерб бюджету Республики Беларусь на сумму 2,5 миллиона белорусских рублей. В отношении директора-учредителя возбуждено уголовное дело. По данному уголовному делу были задержаны трое подозреваемых. Все подозреваемые признали полностью свою вину и дают признательные показания, раскаиваются и принимают меры по возмещению ущербу бюджету Республики Беларусь. Виктория Ходосок:

За выплату зарплаты в конверте предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет, а за уклонение от уплаты налогов – до 12. Чуть больше месяца назад в силу вступили изменения в Уголовный кодекс. И неспроста: «проворачивать дела» смышленых хватает. – Кто виноват, как вы считаете? Вы как руководитель?

Руководитель полиграфической компании:

– Конечно, а кто виноват?

– Собираетесь компенсировать ущерб причиненный?

– Да. Не сразу, нужно садиться и смотреть по потокам и будем компенсировать. Куда деваться? Александр Лукашенко: далеко не все платят налоги, сколько должны. Хочу, чтобы бизнесмены меня услышали – потом мало не покажется