В Пуховичском районе спасли 70 гектаров ячменя от пожара

Новости Беларуси. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 гектаров ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поле с зерновыми загорелось вблизи Марьиной Горки.

В это время проводились работы по уборке зерна. До приезда спасателей пожар ликвидировать не удалось. В результате возгорания уничтожено 7 гектаров сельскохозяйственной культуры. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.