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В Пуховичском районе спасли 70 гектаров ячменя от пожара

23 июля 2021 15:38
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Новости Беларуси. В Пуховичском районе при пожаре спасли 70 гектаров ячменя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поле с зерновыми загорелось вблизи Марьиной Горки.

В Пуховичском районе спасли 70 гектаров ячменя от пожара-1

В это время проводились работы по уборке зерна. До приезда спасателей пожар ликвидировать не удалось. В результате возгорания уничтожено 7 гектаров сельскохозяйственной культуры. Никто не пострадал. Причина происшествия устанавливается.

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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