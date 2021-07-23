«Какая нам разница?» Работники строительной организации признались, что получали зарплату «в конверте»

Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста и одна полиграфическая компания Минска. Руководитель последней структуры склонил работников отдела маркетинга к формальной регистрации в качестве ИП и выплачивал им зарплату «в конверте» под видом дохода от предпринимательской деятельности. Пользуясь хитрой схемой, мужчина в том числе забирал деньги себе в карман. В итоге государство недосчиталось 2,5 миллиона рублей. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.

Обойти закон стороной решили в двух строительных организациях Бреста. Причины все те же – нежелание особо тратиться на налоги и взносы. Часть суммы, самый минимум, платили наличными, остальное, что называется, «в конверте». Деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП.

По официальным учетам, эти суммы, конечно, не проходили. Но ответственные за финансы вели «черную»бухгалтерию, которую изъяли во время обыска. Известно, что схема работала больше года. И за это время две частные фирмы недоплатили в бюджет по 147 и 292 тысячи рублей (подробнее здесь). Одну из фирм эта история затянула на чуть больше чем полгода. Рабочие деньги брали с охотой, лишних вопросов руководству не задавали.

Леонид Василенко, работник строительной организации Бреста:

Сумма варьировала от 1 000 до 1 500 – «в конверте». Официально 500 рублей было.

– А вы знали, грубо говоря, что так нельзя?

– В принципе, догадывался. Свою работу делали, как и прежде, получали зарплату «в конвертах». В Минске разоблачили «серую» деятельность полиграфкомпании Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Чаша весов с тяжелым конвертом с рублями явно перевешивает закон – так подумали 70 рабочих в бригаде брестской строительной компании.

Артем Поплавский, бригадир строительной организации Бреста:

Собрались с руководством на строительной площадке. Предложили вот такую схему: 500 рублей – на карточке, остальное – наличными. Сообщил людям. Люди сказали: «Какая нам разница?» Каждый месяц выдавали.

– Вы понимали, что люди в будущем пенсию будут меньше получать?

– Не понимал.