Недоплатили в бюджет по 147 и 292 тыс. рублей. КГК проверил две строительные фирмы в Бресте

Новости Беларуси. Факты выплаты зарплаты «в конверте» пресечены Комитетом государственного контроля в трех коммерческих структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В поле зрения специалистов попали фирмы из Бреста. Строительные компании, чтобы платить государству меньше страховых взносов, начисляли своим работникам минимальную зарплату. Остальные деньги выводили наличными через фиктивные договоры с ИП. По официальным учетам эти суммы, конечно, не проходили. Но ответственные за финансы вели черную бухгалтерию, которую изъяли во время обыска. Известно, что схема работала больше года. За это время две частные фирмы недоплатили в бюджет по 147 и 292 тысячи рублей.

Александ Солодкий, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Брестской области:

В ходе проведения неотложных следственных действий в целях возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на имущество и счета подозреваемых и возглавляемых ими субъектов хозяйствования на сумму свыше 5 миллионов рублей. При этом одним из директоров ущерб добровольно возместил в полном размере, а второй приступил к корректировке отчетности и погашению ущерба.