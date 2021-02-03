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Суд вынес приговор по делу о повреждении автомобиля семьи милиционера в Боровлянах

03 февраля 2021 20:01
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Новости Беларуси. 3 февраля суд Минского района вынес приговор пятерым обвиняемым за поврежденную машину семьи милиционера в деревне Боровой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Суд вынес приговор по делу о повреждении автомобиля семьи милиционера в Боровлянах-1

Задержание произошло в конце сентября. Правонарушителями оказались минчане. Их возраст – от 28 до 39 лет. Они целенаправленно повредили автомобиль, принадлежащий жене сотрудника МВД: пробили колеса, запенили дверные проемы монтажной пеной, залили краской кузов. Известно, что мужчины являются активными участниками протестных акций и таким образом «хотели выместить злобу» в отношении милиционеров. Сегодня на суде, выступая с последним словом, все обвиняемые принесли извинения семье сотрудника и раскаялись в совершенном поступке.

Суд вынес приговор по делу о повреждении автомобиля семьи милиционера в Боровлянах-4

Кристина Косинская, помощник прокурора Минского района:
Действия каждого из обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наряду с этим один из обвиняемых также признан виновным в незаконном изготовлении и хранении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, так называемого коктейля Молотова. Еще один фигурант уголовного дела, кроме того, осужден за незаконный сбыт холодного оружия. По месту жительства у одного из обвиняемых изъята марихуана, вещества, содержащие в своем составе наркотические средства, психотропные вещества, а также горшок с наркосодержащим растением рода конопля, которые он посеял и выращивал по месту своего жительства с использованием различных приспособлений. Его действия дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 329 Уголовного кодекса.  

Суд вынес приговор по делу о повреждении автомобиля семьи милиционера в Боровлянах-7

Обвиняемым назначено наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности.  

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# Судебная система Беларуси # происшествия # Кристина Косинская # Фотофакт

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