Суд вынес приговор по делу о повреждении автомобиля семьи милиционера в Боровлянах

Задержание произошло в конце сентября. Правонарушителями оказались минчане. Их возраст – от 28 до 39 лет. Они целенаправленно повредили автомобиль, принадлежащий жене сотрудника МВД: пробили колеса, запенили дверные проемы монтажной пеной, залили краской кузов. Известно, что мужчины являются активными участниками протестных акций и таким образом «хотели выместить злобу» в отношении милиционеров. Сегодня на суде, выступая с последним словом, все обвиняемые принесли извинения семье сотрудника и раскаялись в совершенном поступке.

Кристина Косинская, помощник прокурора Минского района:

Действия каждого из обвиняемых квалифицированы по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Наряду с этим один из обвиняемых также признан виновным в незаконном изготовлении и хранении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, так называемого коктейля Молотова. Еще один фигурант уголовного дела, кроме того, осужден за незаконный сбыт холодного оружия. По месту жительства у одного из обвиняемых изъята марихуана, вещества, содержащие в своем составе наркотические средства, психотропные вещества, а также горшок с наркосодержащим растением рода конопля, которые он посеял и выращивал по месту своего жительства с использованием различных приспособлений. Его действия дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 328 и части 2 статьи 329 Уголовного кодекса.