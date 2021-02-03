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ЧП с хлором и соляной кислотой в бассейне: в Житковичах 29 человек обратились в больницу

03 февраля 2021 08:22
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Новости Беларуси. Инцидент в детской спортивной школе в Житковичах. Там из-за ошибки сотрудника при приготовлении обеззараживающего раствора для воды бассейна произошла реакция с образованием паров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП с хлором и соляной кислотой в бассейне: в Житковичах 29 человек обратились в больницу-1

В результате в больницу обратились 29 человек, 4 остаются там до сих пор. Трое из них – несовершеннолетние. Опасный раствор в бассейн не попал, были взяты пробы воды – концентрация химических веществ не превышает нормы.

# Массовое отравление # происшествия # Фотофакт

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